Σήμερα η συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν - Πρόταση Πούτιν να γίνει η Τουρκία ενεργειακός κόμβος

Σήμερα θα γίνει η συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κι ενώ ο Ρώσος προέδρος έχει προτείνει να γίνει η Τουρκία ενεργειακός κόμβος, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Στην συνάντηση θα συζητηθούν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και οι S-400, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Στη διάρκεια της παραμονής στο Καζακστάν, όπου θα γίνει η συνάντηση με τον Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος είχε χαλαρές στιγμές παίζοντας πινγκ πονγκ με τον πρόεδρο του Καζακστάν, Τοκάγεφ.



Πατάει φρένο στην αισιοδοξία που δημιουργήθηκε στην Τουρκία για την πώληση F-16 ο Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter κάνει δήλωση -βόμβα για τα F-16 και τον Eρντογάν: «Δεν θα εγκρίνω ποτέ τα F-16, όσο ο Ερντογάν συνεχίζει την επιθετικότητα».

An #NDAA amendment is only one tool at our disposal to advance US interests in the Eastern Med.

Let me be clear: as #SFRC Chairman, I will not approve any F-16 case for Turkey until Erdogan halts his campaign of aggression across the region. Full stop. https://t.co/lMkKaMatuN