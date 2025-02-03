Σφοδρες βροχοπτώσεις χτύπησνα χθες, Κυριακή, την Σικελία με αποτέλεσμα να σημειωθούν ξαφνικές πλημμύρες στη περιφέρεια της Μεσσήνης.

Μέσα σε τέσσερις ώρες έπεσε βροχή ισόποση με αυτή που κατά μέσον όρο καταγράφεται σ’ έναν μήνα. Η κατακρήμνιση έφθασε σχεδόν τα 150 χιλιοστά, προκαλώντας κορεσμό του συστήματος απορροής των όμβριων υδάτων, εξήγησε ο δήμος σε ανακοίνωσή του, περιγράφοντας μετεωρολογικό φαινόμενο «εξαιρετικής» έντασης.

Πυροσβέστες διέσωσαν κατοίκους παγιδευμένους σε πλημμυρισμένους δρόμους ενώ οχήματα παρασύρθηκαν από φουσκωμένα ρέματα .

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ποτάμια λάσπης· οχήματα σταθμευμένα κοντά σε ποτάμια ή ρέματα παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά.

Το πυροσβεστικό σώμα προχώρησε σε πάνω από 100 επεμβάσεις, χρησιμοποιώντας ιδίως φουσκωτά, για να διασώσει πολίτες παγιδευμένους στα σπίτια τους.

Η προειδοποίηση της μετεωρολογικής υπηρεσίας επέτρεψε να αποφευχθούν θύματα στις περιοχές που επλήγησαν, σημείωσε η πολιτική προστασία.

Η κακοκαιρία έπληξε επίσης την Καλαβρία, στο νότιο τμήμα της ιταλικής χερσονήσου, όπου ο δήμαρχος της κοινότητας Καταντζάρο, ο Νίκολα Φιορίτα, κάλεσε τον πληθυσμό να αποφύγει να βγει από το σπίτι.

