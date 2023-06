Σφαγή με 41 νεκρές σε φυλακές γυναικών στην Ονδούρα - «Δραστικά μέτρα» υπόσχεται η πρόεδρος Κάστρο

Ο ακόμη «προκαταρκτικός» απολογισμός των θυμάτων σύγκρουσης μεταξύ συμμοριών σε φυλακή γυναικών της Ονδούρας που προκάλεσε πυρκαγιά έφθασε χθες Τρίτη τις 41 νεκρές σύμφωνα με την αστυνομία, με την πρόεδρο της χώρας της κεντρικής Αμερικής να δηλώνει «συγκλονισμένη» για την τραγωδία.

Άλλες πέντε κρατούμενες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο στην έκρηξη της βίας σε αυτή τη φυλακή, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Εντγκάρδο Μπαραόνα, χωρίς να διευκρινίσει αν όλα τα θύματα ήταν έγκλειστες.

Heartbreaking images of relatives of prisoners from the Tamara #women's prison in #Honduras, who were victims of an armed #attack by rival #gang members. #Honduran media say that according to #witnesses, the #murderers used rifles and set the women on #fire. pic.twitter.com/WQnLMwAGgg