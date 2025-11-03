Οι Μαλδίβες απαγόρευσαν το κάπνισμα σε μια ολόκληρη γενιά

Οι Μαλδίβες είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε το κάπνισμα σε μια ολόκληρη γενιά, και συγκεκριμένα για όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο στο αρχιπέλαγος της Νότιας Ασίας, «σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο στις προσπάθειες της χώρας να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να ωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το κάπνισμα προκαλεί περισσότερους από 7 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Σε εθνική έρευνα που έγινε το 2021, περισσότερο από το 1/4 του πληθυσμού, ηλικίας 15 έως 69 ετών των Μαλδίβων έκανε χρήση καπνού. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο μεταξύ των εφήβων ηλικίας 13 έως 15 ετών.

Συγκριτικά, σχεδόν το 20% των ενηλίκων στις ΗΠΑ κάπνιζαν το 2022, ενώ περίπου το 12% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν καπνιστές το 2023.

Αν και οι Μαλδίβες είναι η πρώτη χώρα που θέσπισε μια τέτοια απαγόρευση, παρόμοιες προτάσεις έχουν συζητηθεί -και σχεδόν επιβληθεί- και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Νέα Ζηλανδία έφτασε κοντά στο να επιβάλει ένα αντίστοιχο μέτρο το 2022, όταν η κυβέρνηση ψήφισε την απαγόρευση πώλησης καπνού σε όσους γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ωστόσο, η απαγόρευση, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το 2024, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με το CNN, οι Μαλδίβες έχουν λάβει και άλλα μέτρα για να καταπολεμήσουν το κάπνισμα, απαγορεύοντας και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από τα τέλη του 2024.

Οι αρχές ελπίζουν τώρα να μειώσουν το κάπνισμα σε όλο το αρχιπέλαγος, ενώ στα σχέδια είναι και η δημιουργία κλινικών κατά του καπνίσματος που θα προσφέρουν φάρμακα και υποστήριξη σε όσους θέλουν να σταματήσουν τη χρήση προϊόντων καπνού.

Το καλοκαίρι, ο πρόεδρος πρότεινε ακόμη και χρηματική ανταμοιβή για τους κατοίκους για να εξαλείψει το κάπνισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.