Ισχυρότατοι σεισμοί της τάξης των 6 και 7,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ καταγράφηκαν νωρίτερα στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός 6 βαθμών έγινε στις 23:36 τοπική ώρα (16:36 ώρα Ελλάδας) με επίκεντρο 63 χιλιόμετρα την πόλη Σεντάι και δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε ο ισχυρότερος, σεισμός των 7,4 ριχτέρ.

Στις περιοχές στις οποίες έγινε ο σεισμός μάλιστα, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι από τις τοπικές αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ο σεισμός έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Αναφέρθηκε επίσης διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Τόκιο.

Η πρώτη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού ήταν πως πρόκειται για έναν σεισμός 7,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ωστόσο νεότερη εκτίμηση, επεσήμανε πως πρόκειται για δύο σεισμούς που έγιναν ο ένας μετά τον άλλον.

Για αίσθηση δύο αλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων έκαναν λόγο από την πρώτη στιγμή οι πολίτες στις πληττόμενες περιοχές.

Bίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που καταγράφουν την στιγμή που ο εγκέλαδος χτυπά την χώρα, κατακλύζουν, την τελευταία ώρα το διαδίκτυο.

MAP: The epicenter of the earthquake off Japan; preliminary magnitude 7.3 pic.twitter.com/YDB63QCsc7