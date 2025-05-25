Επιμένει ο Τραμπ για το Χάρβαρντ: Δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια, όμως δεν είναι αληθινά διαφανές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασης της κυβέρνησής του να εμποδίσει τους ξένους φοιτητές να γράφονται στο Χάρβαρντ, μέτρο που χαρακτηρίσθηκε παράνομο από το φημισμένο πανεπιστήμιο και ανεστάλη από έναν δικαστή.

«Γιατί το Χάρβαρντ δεν λέει ότι σχεδόν 31% των φοιτητών του έρχονται από ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, και εντούτοις αυτές οι χώρες, μερικές από τις οποίες δεν είναι καθόλου φιλικές έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πληρώνουν ΤΙΠΟΤΑ για την εκπαίδευση των φοιτητών τους ούτε έχουν την πρόθεση να το κάνουν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.

«Θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι φοιτητές, αίτημα εύλογο εφόσον δίνουμε στο Χάρβαρντ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ, όμως το Χάρβαρντ δεν είναι αληθινά διαφανές», πρόσθεσε καλώντας το πανεπιστήμιο «να πάψει να ζητάει» χρήματα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Την Πέμπτη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είχε ανακοινώσει την άρση του δικαιώματος του Χάρβαρντ να δέχεται ξένους φοιτητές. Όμως σύντομα ένας δικαστής ανέστειλε το μέτρο, εναντίον του οποίου το πανεπιστήμιοι προσέφυγε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι αρνείται να επιβλέπει η Ουάσινγκτον την εισαγωγή των φοιτητών του και τη διαδικασία της πρόσληψης των εκπαιδευτικών του και κατηγορεί το πανεπιστήμιο ότι είναι ένα προπύργιο του αντισημιτισμού, ότι προωθεί υπερβολικά προοδευτικές ιδέες της αριστεράς και ότι έχει σχέσεις με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη καταργήσει επιδοτήσεις για το πανεπιστήμιο άνω των δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που οδήγησε στο να σταματήσουν ορισμένα ερευνητικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Χάρβαρντ, το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έχει βγάλει 162 Νομπελίστες, υποδέχεται φέτος περίπου 6.700 «διεθνείς φοιτητές», το 27% του συνόλου των φοιτητών του. Πρόκειται για φοιτητές τους οποίους χρεώνει με δεκάδες χιλιάδες δολάρια το χρόνο για δίδακτρα.

Το Χάρβαρντ είναι το πιο πλούσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς διαθέτει ένα κληροδότημα που το 2024 υπολογιζόταν σε 53,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

