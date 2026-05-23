Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή εν αναμονή απάντησης των ΗΠΑ στην αναθεωρημένη πρόταση Ιράν-Πακιστάν

Εντείνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές που επικαλείται το Reuters, το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, με την αμερικανική απάντηση να αναμένεται έως την Κυριακή. Την ίδια ώρα, το προσχέδιο χαρακτηρίζεται «αρκετά ολοκληρωμένο» και βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης, αν και οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη.

Δημοσιεύματα, όπως του Axios και των Financial Times, αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία ή ακόμη και σε παράταση της εκεχειρίας για έως και 60 ημέρες, με βασικά σημεία το σταδιακό άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού του Ορμούζ, το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, εξετάζεται ένα μνημόνιο κατανόησης που θα δρομολογήσει πιο εκτεταμένες συνομιλίες 30 ή 60 ημερών με στόχο μια οριστική συμφωνία.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτικά αισιόδοξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι οι πιθανότητες συμφωνίας είναι «50-50», σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση και πως θα συζητήσει την πρόταση με κορυφαίους συνεργάτες του. Παράλληλα, τόνισε ότι μια πιθανή συμφωνία θα πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CBS λίγο αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι «κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα». «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία στην οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επαφές και με περιφερειακούς ηγέτες, ενώ σύμφωνα με πηγές αναμένεται να συνομιλήσει και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκαλεί συσκέψεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εν μέσω ανησυχιών για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο νωρίτερα για «σημαντική πρόοδο» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι οι διαφορές πλέον αφορούν κυρίως τη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία φαίνεται να έχει ο Πακιστανός αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στην Τεχεράνη και μετέφερε προτάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το Ισλαμαμπάντ να μιλά για «ενθαρρυντική πρόοδο» προς τελική συμφωνία.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές τονίζουν ότι τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ να σημειώνει νωρίτερα χαρακτηριστικά ότι οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά και ταυτόχρονα πολύ μακριά» από μια τελική συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία υποβλήθηκε μέσω της πακιστανικής διαμεσολάβησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, επιβεβαίωσε το αίτημά της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.