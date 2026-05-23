Channel 12: Τραμπ και Νετανιάχου θα μιλήσουν απόψε για την πιθανή συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συνομιλήσει απόψε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Το Ιράν έχει αναφέρει ότι οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ένα μνημόνιο κατανόησης που θα δρομολογήσει 60 ημέρες διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί απόψε τους ηγέτες των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού και την ηγεσία των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να συζητήσουν τη συμφωνία, εν μέσω ανησυχιών ότι οι όροι της είναι δυσμενείς για το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

