Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με τις εναπομένουσες διαφορές να αφορούν κυρίως τη «διατύπωση» ορισμένων σημείων, όπως δήλωσε το Σάββατο στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως σημειώνει το Axios, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες, ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές στα αρχικά στάδια του πολέμου, αλλά καμία από αυτές δεν υλοποιήθηκε.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα συναντηθεί αργότερα με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι στο «50-50» ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία, διαφορετικά – όπως είπε χαρακτηριστικά – ενδέχεται να τους «διαλύσει ολοκληρωτικά».

Λίγη ώρα μετά, σε ξεχωριστή του συνέντευξη στο CBS, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι «κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα». «Δεν μπορώ να σας το πω πριν το πω σε αυτούς, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ στο CBS σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι, αν δεν ήταν έτσι, «δεν θα μιλούσε καν για το θέμα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης σε «ικανοποιητικό χειρισμό» του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία στην οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», πρόσθεσε.

Ο αρχηγ΄ςο του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος μεσολάβησε μεταξύ των δύο πλευρών, αναχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο, αφού συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας και προσπάθησε να προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας. Δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, αλλά το Πακιστάν ανέφερε ότι σημειώθηκε «ενθαρρυντική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας τελικής συμφωνίας».

Το νέο σχέδιο που ο Τραμπ σκοπεύει να εξετάσει προέκυψε από τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα αφορά επίσης το σταδιακό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει περίοδος διαπραγματεύσεων διάρκειας 30-60 ημερών για τη σύναψη μιας λεπτομερούς συμφωνίας.

Πηγή: skai.gr

