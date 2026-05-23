Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και συγκρούστηκε με διαδηλωτές στο κέντρο του Βελιγραδίου το Σάββατο, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για να ζητήσουν πρόωρες εκλογές και τον τερματισμό της διακυβέρνησης που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Slavija, ένα από τα σημαντικότερα σημεία του Βελιγραδίου, σε μια νέα έξαρση διαδηλώσεων που ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, όταν η κατάρρευση ενός γείσου σε σιδηροδρομικό σταθμό με θανατηφόρες συνέπειες πυροδότησε ένα κίνημα, κυρίως νέων, ενάντια σε διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το δημαρχείο του Βελιγραδίου, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά, πριν ξεσπάσουν σποραδικές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία κοντά στο προεδρικό μέγαρο και έξω από ένα πάρκο όπου υποστηρικτές του Βούτσιτς κατασκηνώνουν από τον περασμένο Μάρτιο.

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης καθώς απώθησε τους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών.

Πολλοί από το πλήθος φορούσαν κονκάρδες με κόκκινα χέρια και το σύνθημα «Τα χέρια σας είναι ματωμένα», καθώς και πανό που έγραφαν «Οι φοιτητές κερδίζουν».

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Κατά γενική εκτίμηση το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα τη σοβαρότερη απειλή για τη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος ασκεί την εξουσία από το 2012.

Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται τις κατηγορίες για διαφθορά και καταστολή των επικριτών και δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα για να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για την κατάρρευση του γείσου.

Το Σάββατο, πριν ξεσπάσουν οι συγκρούσεις, η Μιριάνα Νικόλιτς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βελιγραδίου, είπε στο πλήθος: «Αυτή η κυβέρνηση... φοβάται όσους υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους».

Η αστυνομία υπολόγισε ότι το πλήθος στην πλατεία και στους γύρω δρόμους ανήλθε σε 34.300 άτομα. Το «Αρχείο Δημόσιων Συγκεντρώσεων», μια ομάδα που παρακολουθεί τις δημόσιες συγκεντρώσεις, εκτίμησε τον αριθμό σε περίπου 100.000 άτομα.

«Ήρθα εδώ για να δείξω πόσοι είμαστε, πόσοι δυσαρεστημένοι πολίτες υπάρχουν και ότι είναι καιρός να διοργανωθούν εκλογές για να βελτιωθεί η κατάσταση», δήλωσε στη διαδήλωση ο Ντράγκαν Τζούριτς, ένας 55χρονος αγρότης από την πόλη Σάμπατς.

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα» ενώ ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια συγκέντρωση φοιτητών τα τρένα διακόπτουν την κυκλοφορία και τα υπεραστικά λεωφορεία μειώνουν τα δρομολόγια για να μην μπορούν να φτάσουν στο Βελιγράδι διαδηλωτές από το εσωτερικό της χώρας. Αυτό συνέβη και σήμερα όταν οι πολίτες που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν σήμερα το πρωί αντίκρισαν στις εισόδους των σιδηροδρομικών σταθμών θυροκολλημένη ανακοίνωση για διακοπή των δρομολογίων.

Το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς διοργανώνει επίσης συγκέντρωση των αποκαλούμενων «έμπιστων» (loyalists) μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Από νωρίς σήμερα το πρωί συνεργεία έστησαν σκηνές στο πάρκο μπροστά από την προεδρία της Δημοκρατίας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των φοιτητών.

Η σημερινή συγκέντρωση ήταν η τέταρτη που διοργάνωσαν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025 όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

