Σαλιγκάρια αξίας 100.000 δολαρίων έκαναν φτερά από εκτροφείο στη Γαλλία

Σαλιγκάρια αξίας άνω των 100.000 δολαρίων έκαναν φτερά από Γάλλο εκτροφέα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αναγκάζοντας τον προμηθευτή να προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπους να καλύψει τη ζήτηση εν όψει εορταστικής περιόδου.

«Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η ανάρτηση που νομίζαμε ότι θα κάναμε καθώς πλησιάζουν οι γιορτές» έγραψε η επιχείρηση L' Escargot Des Grands Crus σε ανάρτηση στο Facebook την Τρίτη. «Ήμασταν θύματα διάρρηξης και το απόθεμά μας σε φρέσκα και κατεψυγμένα σαλιγκάρια εκλάπη.»

Η L’Escargot Des Grands Crus, μια οικογενειακή επιχείρηση, εκτρέφει περίπου 350.000 σαλιγκάρια ετησίως.

Η κλοπή των σαλιγκαριών είναι «σοκ, ακατανόητη και πραγματικό πλήγμα για όλη την ομάδα» ανέφερε η φάρμα, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία, στη σελίδα της στο Facebook.

Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, οι δράστες μπήκαν στη φάρμα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και παραβίασαν τα κτίρια όπου φυλάσσονταν τα σαλιγκάρια, σύμφωνα με το γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα France Info.

Μόλις μπήκαν μέσα, οι κλέφτες βρέθηκαν μπροστά σε ράφια «γεμάτα σαλιγκάρια: σε βάζα, φρέσκα, κατεψυγμένα» δήλωσε στο France Info ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζαν-Ματιέ Ντοβέρν. Εικόνες μετά την κλοπή έδειχναν σχεδόν άδειους τους ψυκτικούς θαλάμους.

Ωστόσο, μέρος του αποθέματος που εκλάπη δεν ήταν έτοιμο για κατανάλωση, σύμφωνα με το μέσο. Τα κελύφη των σαλιγκαριών δεν είχαν καθαριστεί και το βούτυρο που τα συνοδεύει δεν είχε παρασκευαστεί.

«Δεν μπορείτε να το καταναλώσετε απευθείας», είπε ο Ντοβέρν.

Συνολικά, οι δράστες έκλεψαν σχεδόν 450 κιλά σαλιγκάρια, σύμφωνα με το France Info.

Η L’Escargot Des Grands Crus θα προσπαθήσει να αναπληρώσει τα αποθέματά της πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δεδομένου ότι το 60% των ετήσιων εσόδων της πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Ντοβέρν έχει καταφέρει να προμηθεύσει κάποια εστιατόρια - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πελατών του με αστέρια Michelin - από τότε που συνέβη η κλοπή.

Άλλοι εκτροφείς σαλιγκαριών έχουν βοηθήσει πουλώντας στον Ντοβέρν μέρος του δικού τους αποθέματος σε μειωμένες τιμές.

«Είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε ώστε να μπορέσει να σώσει τη σεζόν του» είπε στο France Info ο Αλεξάντρ Μαίρ, άλλος εκτροφέας σαλιγκαριών.

Πηγή: skai.gr

