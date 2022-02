Την διαρκή στήριξη του στην Ουκρανία και τους πολίτες της εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζό Μπάιντεν, μετά από επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βλοντιμίρ Ζελένσκι.

«Oι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Σύμμαχοι και οι εταίροι μας θα επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία», τόνισε παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενώ σημείωσε πως αύριο θα υπάρξει συνάντηση με του ηγέτες των G7.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι επικοινώνησε μαζί μου απόψε και μόλις ολοκληρώσαμε την ομιλία μας. Καταδίκασα αυτήν την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Τον ενημέρωσα για τα βήματα που κάνουμε για να συγκεντρώσουμε διεθνή καταδίκη, συμπεριλαμβανομένης της απόψε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μου ζήτησε να καλέσω τους ηγέτες του κόσμου να μιλήσουν ξεκάθαρα ενάντια στην κραυγαλέα επιθετικότητα του Προέδρου Πούτιν και να σταθούν στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας» τόνισε ο Τζο Μπάιντεν σχετικά με όσα συζήτησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

.



Tomorrow, I will be meeting with the Leaders of the G7, and the United States and our Allies and partners will be imposing severe sanctions on Russia.



We will continue to provide support and assistance to Ukraine and the Ukrainian people.