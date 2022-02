Ο ηθοποιός Σον Πεν θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία για να γυρίσει ντοκιμαντέρ για το VICE.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ ταξίδευσε στο Κίεβο για το ντοκιμαντέρ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι ευγνώμων που βρίσκεται στη χώρα ο Πεν.

