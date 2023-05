Στο… σοβιετικό μοντέλο γυρνάνε οι Ρώσοι χωρίς τις δυτικές εταιρίες - MAAG και "Vkusno & tochka" αντί για ZARA και McDonald’s

Εκατοντάδες ξένες εταιρίες λιανικής πώλησης – ανάμεσα τους δυτικοί κολοσσοί όπως ΖΑRΑ, ΙΚΕΑ και McDonald's - έκλεισαν τους προηγούμενους μήνες τα καταστήματά τους στη Ρωσία, ως απάντηση στην αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρόσβαση των Ρώσων σε δυτικά προϊόντα, όπως τα μπέργκερ και τα παντελόνια τζιν Levi's - σύμβολα της «ελευθερίας» που πρόσφερε ο καπιταλισμός όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση— περιορίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα ορισμένοι από τους πιο ακριβούς δρόμους της Μόσχας να γεμίζουν με κλειστά μαγαζιά και οι οικονομία της χώρας να υποστεί πλήγμα περίπου 2,5 δισεκ. δολαρίων.

Τώρα, Ρώσοι σχεδιαστές και ρωσικές μάρκες βοηθούν τον κλάδο του λιανεμπορίου να ανακάμψει, με νέες μάρκες να καλύπτουν το κενό που άφησαν ξένοι ανταγωνιστές τους και τους καταναλωτές να επιστρέφουν επιφυλακτικά στα καταστήματα.

