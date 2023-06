Ρωσία - μάχες με τη Wagner: «Θωρακίζεται» η Μόσχα - Πληροφορίες για σχέδιο ανατίναξης γεφυρών έξω από την πόλη

Σφοδρές μάχες διεξάγονται σήμερα στο Βορονέζ, καθώς ο ρωσικό στρατός με τους Τσετσένους συμμάχους τους προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία των μαχητών της Wagner προς την Μόσχα.

Wagner equipment is moving along the M4 highway in the direction of Moscow. Video filmed by Mediazona reader in Lipetsk Oblast 🎥 https://t.co/yaP7h0Syoa pic.twitter.com/JMcKNgr7IX

Στη ρωσική πρωτεύουσα έχει επιβληθεί αντιτρομοκρατικό καθεστώς και θωρακισμένα οχηματα περιφρουρούν στο κέντρο, γύρω από το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Ο ρωσικός στρατός ετοιμάζει οχυρώσεις στην είσοδο της Μόσχας και τανκς έχουν παραταχθεί κατά μήκος των κεντρικών δρόμων που οδηγούν στη ρωσική πρωτεύουσα.

Στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός σχεδιάζει να ανατινάξει γέφυρες στον ποταμό Oka, νότια της Μόσχας για να αποτρέψει την είσοδο των μαχητών της Wagner στη πρωτεύουσα.

The Russian regime military threatens to blow up the main bridges leading over the Oka River south of Moscow in case the insurgents move closer to Moscow.



It is remarkable that all the terror the Russian military was bringing to foreign countries has come home.#Russia #Coup pic.twitter.com/FP7X2D9AHZ