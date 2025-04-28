Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναμένει από το Κίεβο να δηλώσει ετοιμότητα για συνομιλίες

Στη σκιά της συζήτησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρώμη, ο γραμματέας Τύπου του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες συμφωνίες για την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ένα σήμα για την ετοιμότητα της Ουκρανίας να επαναλάβει τις απευθείες συνομιλίες με τη Ρωσία θα πρέπει να προέλθει από το Κίεβο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Θα πρέπει να προέλθει από το Κίεβο. Θα πρέπει τουλάχιστον να λάβουν κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Εξακολουθούν να έχουν νομική απαγόρευση σε αυτό. Δεν έχουμε δει καμία ενέργεια μέχρι στιγμής», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι η «ειδική επιχείρηση» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως και οι προσπάθειες για «επαναφορά της διαδικασίας σε μια ειρηνική κατεύθυνση». Η ετοιμότητα της ρωσικής πλευράς να ξεκινήσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί από τον πρόεδρο (Πούτιν) επέμεινε ο Ρώσεος αξιωματούχος.

Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία, εάν χρειαστεί, θα μπορούσε να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στη Βόρεια Κορέα, Αυτό είναι σύμφωνο με τη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.