Ρωσία: Συντριβή πολεμικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γιέισκ - Δείτε βίντεο

Ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος συνετρίβη στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ, αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα μαχητικό αεροσκάφος Su-34 το οποίο κατέπεσε σε μια πολυκατοικία στην πόλη, Γιέισκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό Interfax, το οποίο επικαλείται το τοπικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης πέντε όροφοι της πολυκατοικίας κάηκαν ενώ οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και περίπου 45 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές.

Πλάνα που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την έκρηξη που προκλήθηκε από την πτώση και καπνούς να υψώνονται στο σημείο της συντριβής.

Russian media report that a military plane crashed on a residential building in the city of Yeysk pic.twitter.com/cqsqLi2tpe