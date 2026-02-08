Η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας - πρώην KGB) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας κατά του αναπληρωτή επικεφαλής της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) είναι Ρώσος πολίτης. Συνελήφθη στο Ντουμπάι και εκδόθηκε στη Ρωσία.

Ένας ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, Πρώτου Αναπληρωτή Αρχηγού της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, συνελήφθη στο Ντουμπάι, αναφέρει το Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση της FSB.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, ο κρατούμενος είναι ο Ρώσος πολίτης Λιουμπομίρ Κόρμπα, γεννημένος το 1960. Η FSB τον αποκαλεί «άμεσο δράστη» της απόπειρας δολοφονίας. Οι αρχές των ΗΑΕ τον εξέδωσαν στη Ρωσία.

Επιπλέον, ο Ρώσος πολίτης Βίκτορ Βάσιν, γεννημένος το 1959, συνελήφθη στη Μόσχα σε σχέση με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Αλεξέγιεφ. Η Ζίναιντα Σερεμπρίτσκαγια, γεννημένη το 1971, η οποία διέφυγε στην Ουκρανία, εμπλέκεται επίσης στην υπόθεση, δήλωσε η FSB.

Ο Αλεξέγιεφ ανέκτησε τις αισθήσεις του παρά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Πηγή: skai.gr

