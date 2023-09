Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στην πόλη Μπριάνσκ

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Μπριάνσκ στη νότια Ρωσία, δήλωσε ο κυβερνήτης, με αποτέλεσμα ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών να τυλιχθεί στις φλόγες, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Ο Αλεξάντερ Μπογκομάζ, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι ομάδες από τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έχουν σταλεί στο σημείο στην πόλη Μπριάνσκ.

Δείτε βίντεο:

Russian media report that the largest microelectronics factory in Russia is on fire.



Kremniy El in Bryansk is the main producer of microelectronics used in military equipment. pic.twitter.com/kn378lyadR