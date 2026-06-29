Ρωσία: Κλιμακώνεται η καταστολή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας – Πρώτες φυλακίσεις για «προώθηση μη παραδοσιακής σεξουαλικότητας»

Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης σε τρία άτομα, στις πρώτες καταδίκες αυτού του είδους στη χώρα μετά την απόφαση του 2023, όταν το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» χαρακτηρίστηκε ως εξτρεμιστική οργάνωση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Δικαστήριο στο Ορενμπούργκ ανακοίνωσε ποινές φυλάκισης έως και επτά ετών για τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον διευθυντή ενός νυχτερινού κέντρου που, σύμφωνα με το δικαστήριο, προωθούσε τη «μη παραδοσιακή σεξουαλική κατεύθυνση» μέσα από τις δραστηριότητές του, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το TASS.

Το Κρεμλίνο ενέτεινε τις προσπάθειές του για την προώθηση των λεγόμενων «παραδοσιακών αξιών» μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση περιεχομένου που αφορά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αν και τα δικαστήρια έχουν επιβάλει ορισμένες ποινές με αναστολή και πρόστιμα, η επιβολή του νόμου έχει πλέον στραφεί προς αυστηρότερες ποινές που αφορούν τόσο επιχειρήσεις όσο και ιδιώτες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι λιανοπωλητές στη Ρωσία έχουν αποσύρει από τα ράφια βιβλία με ΛΟΑΤΚΙ θεματολογία. Η λογοκρισία έχει επεκταθεί πέρα από τη σύγχρονη δυτική λογοτεχνία και περιλαμβάνει πλέον έργα Ρώσων συγγραφέων, τα κείμενα των οποίων έχουν κριθεί ότι περιέχουν «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα».

Πηγή: skai.gr

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