Λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους Times για την επιλογή της φωτογραφίας του, σειρά πήρε το Κρεμλίνο το οποίο επίσης επιτέθηκε στο περιοδικό.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επέκρινε το εξώφυλλο, γράφοντας στο Telegram ότι η επιλογή της φωτογραφίας ήταν «εκπληκτική», ένα ειρωνικό σχόλιο καθώς η Μόσχα συνεχίζει να προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

«Μόνο τοξικοί άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν εμμονή με την κακία και το μίσος - ίσως ακόμη και φρικιά - θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει μια τέτοια φωτογραφία», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κατακεραύνωσε το περιοδικό για την επιλογή της φωτογραφίας χαρακτηρίζοντάς την «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από χαμηλή γωνία, και ο Τραμπ φαίνεται να φωτίζεται πίσω από το έντονο ηλιακό φως. «''Εξαφάνισαν'' τα μαλλιά μου, και μετά είχαν κάτι να αιωρείται στην κορυφή του κεφαλιού μου που έμοιαζε με ένα αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά, περίεργο!». Συνέχισε χαρακτηρίζοντας την εικόνα «μια σούπερ κακή φωτογραφία που αξίζει να επικριθεί».

Ενώ οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν κάπως ομαλοποιηθεί από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο, με τον Ρεπουμπλικάνο ηγέτη να προσκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει την αιματηρή εισβολή του στην Ουκρανία έχει επιβαρύνει τη σχέση τους.

