Politico: Σύμβουλοι του Τραμπ προτιμούν το Ισραήλ να χτυπήσει πρώτο το Ιράν

Ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Trump) θα προτιμούσαν το Ισραήλ να πλήξει πρώτο το Ιράν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επίθεση κατά της χώρας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν κατ’ ιδίαν ότι μια ισραηλινή επίθεση θα προκαλούσε αντίποινα από το Ιράν, συμβάλλοντας έτσι στη συγκέντρωση υποστήριξης από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους για ένα αμερικανικό πλήγμα, σημειώνει το Politico.

Πολιτικό όφελος

Ο υπολογισμός είναι πολιτικός -ότι περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ένας σύμμαχος δέχονταν πρώτα επίθεση. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί, και ιδιαίτερα οι Ρεπουμπλικανοί, υποστηρίζουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν αμερικανικές απώλειες για να την επιτύχουν. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει και την επικοινωνιακή διάσταση του τρόπου διεξαγωγής μιας επίθεσης, πέρα από άλλες δικαιολογίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Υπάρχει σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι πολιτικά είναι πολύ πιο ευνοϊκό αν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί ανταποδώσουν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Και τα δύο άτομα διατήρησαν την ανωνυμία τους για να περιγράψουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Καθώς οι ελπίδες στην Ουάσινγκτον για διπλωματική επίλυση της αντιπαράθεσης με το Ιράν εξασθενούν, το βασικό ερώτημα είναι το πότε και πώς θα επιτεθούν οι ΗΠΑ.

Παρά την επιθυμία να ενεργήσει πρώτο το Ισραήλ, το πιθανότερο σενάριο ενδέχεται να είναι μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ, ανέφεραν τα δύο πρόσωπα.

Σε απάντηση αιτήματος για σχόλιο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να εικάζουν για τη σκέψη του προέδρου όσο θέλουν, αλλά μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει». Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, πιέζοντας την αμερικανική κυβέρνηση να πράξει ό,τι απαιτείται για να αναχαιτίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις υποδομές βαλλιστικών πυραύλων. Εν τω μεταξύ, η βασική διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου -ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ- μεταβαίνουν στη Γενεύη την Πέμπτη για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τους Ιρανούς.

Το ζήτημα της έκτασης της επίθεσης παραμένει επίσης ανοιχτό. Δύο βασικές παράμετροι είναι οι κίνδυνοι εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών -κάτι που η κυβέρνηση φοβάται ότι θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα ευκαιρία να κινηθεί κατά της Ταϊβάν- καθώς και η πιθανότητα αμερικανικών απωλειών αν οι ΗΠΑ επιλέξουν την πιο επιθετική επιλογή.

«Αν μιλάμε για επίθεση κλίμακας αλλαγής καθεστώτος, το Ιράν είναι πολύ πιθανό να ανταποδώσει με όλο το οπλοστάσιο που διαθέτει. Έχουμε πολλά μέσα στην περιοχή και καθένα από αυτά αποτελεί πιθανό στόχο», ανέφερε το πρώτο πρόσωπο. «Και δεν βρίσκονται κάτω από τον Σιδηρούν Θόλο. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αμερικανικών απωλειών. Και αυτό συνεπάγεται σημαντικό πολιτικό ρίσκο», σημείωσε.

Ακόμη και σε πιο ήρεμες περιόδους, οι ΗΠΑ διατηρούν χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο Τραμπ έχει αποστείλει δύο ομάδες αεροπλανοφόρων και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης και εναέριου ανεφοδιασμού για πιθανή στόχευση του Ιράν -τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος πυρός στην περιοχή από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι του Πενταγώνου και μέλη του Κογκρέσου προειδοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι παρατεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν θα μπορούσαν να πιέσουν τα αμερικανικά στρατιωτικά αποθέματα.

Η αμερικανικήυπηρεσία πληροφοριών «ανησυχεί και παρακολουθεί» ενδεχόμενα ασύμμετρα αντίποινα του Ιράν κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και προσωπικού στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο πληροφοριών.

Οι επιλογές Τραμπ

Ο Τραμπ διαθέτει μια σειρά επιλογών για το πώς να πλήξει την Τεχεράνη. Σε αυτές περιλαμβάνεται ένα αρχικό, περιορισμένο πλήγμα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για να εξαναγκαστεί το ισλαμικό καθεστώς σε συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις για το Ιράν. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ θα μπορούσε αργότερα να διατάξει ευρύτερα πλήγματα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα στόχευαν σχεδόν βέβαια τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις -ή ό,τι έχει απομείνει μετά τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Επίσης, βέβαιο είναι ότι θα πληγεί η υποδομή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, την οποία το Ισραήλ θεωρεί μείζονα απειλή για την ασφάλειά του.

Όσον αφορά το ίδιο το καθεστώς, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η στοχοποίηση του ηλικιωμένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ παραμένει μια επιλογή.

Ωστόσο, το σύστημα διακυβέρνησης του Ιράν αποτελείται από περισσότερα από ένα πρόσωπα και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν έτοιμοι διάδοχοι όταν μία θέση μείνει κενή. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχεύσουν εγκαταστάσεις και ανώτερα κλιμάκια των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες και τα αποτελέσματά της να είναι απρόβλεπτα, ιδίως αν οι ΗΠΑ βασιστούν αποκλειστικά στην αεροπορική ισχύ. Τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν, στον οποίο συμμετείχαν και οι ΗΠΑ, ο Νετανιάχου κάλεσε τους απλούς Ιρανούς να εκμεταλλευτούν τη στιγμή και να ανατρέψουν την ηγεσία.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου Ιουνίου «εξάλειψαν πλήρως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι πεπεισμένος πως η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει τον πυρηνικό της στόχο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, Mάικ Ρότζερς, δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από αξιωματούχους της κυβέρνησης το πρωί της Τετάρτης με λεπτομέρειες για τις προσπάθειες του Ιράν να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Είπε ότι τα στοιχεία είναι σαφή και συνιστούν πειστική βάση για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ.

«Προσπαθούν να αποκτήσουν αυτόν τον εξοπλισμό», τόνισε.

Η ιρανική κυβέρνηση επιμένει εδώ και καιρό ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά υποστηρίζει επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα για ένα «ειρηνικό» πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και ιατρικών σκοπών. Οι ΗΠΑ παραμένουν δύσπιστες απέναντι στις ιρανικές διαβεβαιώσεις, ιδίως δεδομένων των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου.

