Μερτς: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο δείχνει έλλειψη ενδοιασμών

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την Πέμπτη την πολύνεκρη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε και ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, αποδεικνύει την έλλειψη ηθικών αναστολών της Μόσχας

«Η Ρωσία έδειξε και πάλι το πραγματικό της πρόσωπο χθες το βράδυ. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις σοβαρές επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο Μερτς στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X.

Russland hat in der Nacht wieder sein wahres Gesicht gezeigt. Wir verurteilen die schweren Angriffe gegen die Zivilbevölkerung auf das Schärfste. Dass nun auch die EU-Vertretung ins Fadenkreuz geraten ist, zeugt von der wachsenden Skrupellosigkeit des russischen Regimes. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 28, 2025

«Το γεγονός ότι τώρα έχει στοχοποιηθεί και η αντιπροσωπεία της ΕΕ είναι απόδειξη της έλλειψης ηθικών αναστολών του ρωσικού καθεστώτος» σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος.

«Βλέπουμε καθημερινά ενέργειες του ρωσικού στρατού: Δοκιμάζουν την ετοιμότητά μας και την ικανότητά μας να αμυνθούμε. Τους επόμενους μήνες και χρόνια, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία, την ειρήνη και την εδαφική ακεραιότητα του εδάφους της Συμμαχίας» τόνισε σε άλλο μήνυμά του ο Μερτς.

Wir sehen tägliche Aktionen der russischen Armee: Sie testen unsere Verteidigungsbereitschaft und unsere Verteidigungsfähigkeit. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren alles tun, die Freiheit, den Frieden und die territoriale Integrität des Bündnisgebietes zu schützen. pic.twitter.com/kZvPidZjdv — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.