Μερτς: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο δείχνει έλλειψη αναστολών - Δοκιμάζουν την ικανότητά μας να αμυνθούμε

«Το γεγονός ότι τώρα έχει στοχοποιηθεί και η αντιπροσωπεία της ΕΕ είναι απόδειξη της έλλειψης ηθικών αναστολών του ρωσικού καθεστώτος»

Μερτς: Η ρωσική επίθεση στο Κίεβο δείχνει έλλειψη ενδοιασμών

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την Πέμπτη την πολύνεκρη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία προκάλεσε και ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, αποδεικνύει την έλλειψη ηθικών αναστολών της Μόσχας

«Η Ρωσία έδειξε και πάλι το πραγματικό της πρόσωπο χθες το βράδυ. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις σοβαρές επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο Μερτς στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X.

«Το γεγονός ότι τώρα έχει στοχοποιηθεί και η αντιπροσωπεία της ΕΕ είναι απόδειξη της έλλειψης ηθικών αναστολών του ρωσικού καθεστώτος» σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος. 

«Βλέπουμε καθημερινά ενέργειες του ρωσικού στρατού: Δοκιμάζουν την ετοιμότητά μας και την ικανότητά μας να αμυνθούμε. Τους επόμενους μήνες και χρόνια, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία, την ειρήνη και την εδαφική ακεραιότητα του εδάφους της Συμμαχίας» τόνισε σε άλλο μήνυμά του ο Μερτς.

