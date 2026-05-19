Ριαμπκόφ: Αυξάνονται οι κίνδυνοι μιας απ' ευθείας σύγκρουσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ

Ρώσος διπλωμάτης προειδοποίησε σήμερα ότι οι κίνδυνοι μιας απ' ευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και ΝΑΤΟ αυξάνονται - Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές

Ριαμπκόφ

Κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης προειδοποίησε σήμερα ότι οι κίνδυνοι μιας απ' ευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ αυξάνονται και ότι οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενισχύεται το αφήγημα περί της «υποβόσκουσας απειλής ενός υψηλής έντασης πολέμου» με τη Ρωσία.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων, περιλαμβανομένων κατάφωρα προκλητικών ενεργειών στη σφαίρα των πυρηνικών, αυξάνονται οι στρατηγικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη χώρα μας, με όλες τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες που θα επέφερε», δήλωσε ο Ριαμπκόφ στο TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

