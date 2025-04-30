«Ναι» των Σοσιαλδημοκρατών στην κυβερνητική συμφωνία

Η κυβερνητική συμφωνία Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπογράφεται τη Δευτέρα. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, επόμενος αντικαγκελάριος θα είναι ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος του SPD.

Η επόμενη γερμανική κυβέρνηση είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει. Μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας στους Σοσιαλδημοκράτες, πλέον έχει δοθεί πράσινο φως από όλα τα μέρη της επόμενης κυβέρνησης. Με σχεδόν 85% η βάση των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ενέκρινε την κυβερνητική συμφωνία που φέρει τον τίτλο «Ευθύνη για τη Γερμανία». Συμμετείχε το 56% των εγγεγραμμένων μελών του κόμματος, ενώ για να είναι έγκυρη η διαδικασία προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή του 20% των μελών.

Στα κεντρικά των Σοσιαλδημοκρατών, στο Βίλι Μπραντ Χάους του Βερολίνου, επικρατεί ανακούφιση. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Ματίας Μιρς κάνει λόγο για «ευρεία στήριξη από τη βάση του κόμματος» στην κυβερνητική συμφωνία. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι στην κυβερνητική συμφωνία είχε ασκηθεί ανοιχτά σκληρή κριτική από την ισχυρή νεολαία του κόμματος, τους Jusos.

Αντικαγκελάριος Κλίνγκμπαϊλ, υπ. Άμυνας Πιστόριους

Ως προς τα ονόματα των Σοσιαλδημοκρατών υπουργών που θα στελεχώσουν την επόμενη κυβέρνηση, αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως όμως ήδη μεταδίδουν γερμανικά μέσα, επόμενος αντικαγκελάριος, δίπλα στον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, θα είναι ο 47χρονος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών που έπαιξε κομβικό ρόλο στην διαπραγμάτευση για την επίτευξη κυβερνητικής συμφωνίας για «μεγάλο συνασπισμό».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες επόμενος υπ. Άμυνας πιθανότατα θα παραμείνει ο Σοσιαλημοκράτης Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος παραμένει δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Υπό τον Μπόρις Πιστόριους στο γερμανικό υπ. Άμυνας στην τρικομματική κυβέρνηση Σολτς ξεκίνησαν να υλοποιούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Βασικός του στόχος, όπως έχει δηλώσει, είναι να καταστεί η Γερμανία ετοιμοπόλεμη εντός της επόμενης πενταετίας.

Πηγές: DW, tagesschau.de

