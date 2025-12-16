Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε την Τρίτη γιατρός που παραδέχθηκε την ενοχή του για συμμετοχή σε κύκλωμα προμήθειας κεταμίνης στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι.

Ο δρ. Μαρκ Τσάβες από το Σαν Ντιέγκο τέθηκε σε τριετή επιτήρηση και υποχρεούται να εκτελέσει 300 ώρες κοινωνικής εργασίας για τον ρόλο του στον θάνατο του σταρ της σειράς Friends από υπερβολική δόση, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Τσάβες προμηθεύτηκε κεταμίνη και τη χορήγησε στον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος καταδικάστηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης για την πώληση κεταμίνης στον Πέρι τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Ο Μαρκ Τσάβες δήλωσε ένοχος το 2024 για την κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης στον Πέρι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Την Τρίτη εμφανίστηκε ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαστού Σέριλιν Πις Γκάρνετ στο Λος Άντζελες. Αντιμετώπιζε ποινή έως και 10 έτη φυλάκισης.

«Η καρδιά μου είναι με την οικογένεια του Πέρι», δήλωσε ο Τσάβες έξω από το δικαστήριο μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Ο Ζακ Μπρουκς, μέλος της υπερασπιστικής του ομάδας, ανέφερε ότι «όσα συνέβησαν στην υπόθεση αυτή αποτελούν μια βαθιά απόκλιση από τη ζωή που ζούσε μέχρι τότε». Όπως είπε, «οι συνέπειες ήταν σοβαρές και μόνιμες. Ο κ. Τσάβες έχασε την καριέρα του, τα προς το ζην και την επαγγελματική του ταυτότητα, την οποία έχτιζε επί δεκαετίες».

«Κοιτώντας μπροστά, ο κ. Τσάβες κατανοεί ότι η λογοδοσία δεν τελειώνει με αυτή την ποινή. Είναι αποφασισμένος να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του σε θετική προσφορά και στο να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ξανά», πρόσθεσε ο Μπρουκς.

Ο Τσάβες είναι ένας από τους πέντε κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι. Ο δημοφιλής ηθοποιός πέθανε από ακούσια υπερβολική δόση και βρέθηκε νεκρός σε υδρομασάζ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023.

Ο συνήγορός του, Μάθιου Μπίνινγκερ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο πελάτης του είναι «βαθιά μετανοημένος» και «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη» για την υπόθεση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.