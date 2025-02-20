Ουγγαρία: Ο ΥΠΕΞ Σιγιάρτο αντίθετος στην παράταση ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε σήμερα αντίθετος στην παράταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος προσώπων και οργανισμών από τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να παρεμποδίσει τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί αφορούν περισσότερα από 2.400 πρόσωπα και οργανισμούς. Μεταξύ αυτών, είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Οι «27» θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα παρατείνουν τις κυρώσεις μέχρι τις 15 Μαρτίου και αύριο θα συνεδριάσουν οι μόνιμοι πρεσβευτές των χωρών μελών στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν το θέμα αυτό.

«Δεχόμαστε τεράστια πίεση για να παρατείνουμε το καθεστώς των κυρώσεων για έξι μήνες», είπε ο Πέτερ Σιγιάρτο μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της Ουγγαρίας, στο περιθώριο μιας επίσκεψής του στις ΗΠΑ. «Είναι σαφές ότι οι φιλοπόλεμοι Ευρωπαίοι πολιτικοί (…) θέλουν να πάρουν αποφάσεις το συντομότερο δυνατόν για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης. Αλλά εμείς δεν θα συμφωνήσουμε» επειδή «πρέπει να δώσουμε χρόνο στις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Η ΕΕ έχει επιβάλει συνολικά 16 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Δεν επιθυμεί να παραιτηθεί από αυτό το μοχλό πίεσης, αν προηγουμένως δεν ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ουγγαρία ψήφισε όλες τις κυρώσεις αλλά συχνά επιχείρησε να τις «εξομαλύνει» ή να τις καθυστερήσει.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρνείται να παράσχει έστω και την ελάχιστη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και τον Ιανουάριο απείλησε να ασκήσει βέτο στην παράταση των κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής οικονομίας, απαιτώντας από τις Βρυξέλλες να πιέσουν ώστε η Ουκρανία να επιτρέψει και πάλι τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη. Τελικά όμως έδωσε το «πράσινο φως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

