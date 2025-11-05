Ιδιοκτήτες αγροκτήματος στη Βρετανία τίμησαν τον αείμνηστο θρυλικό τραγουδιστή της heavy metal Όζι Όσμπορν και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με ένα τεράστιο μωσαϊκό από κολοκύθες που σχηματίζουν την εικόνα του.

Στο αγρόκτημα Sunnyfields στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας, τοποθετήθηκαν εκατοντάδες κολοκύθες και σχηματίστηκε εικόνα του Πρίγκιπα του Σκότους, έκτασης πάνω από 200 τ.μ.

Το τελικό αποτέλεσμα χάρισε στους δημιουργούς του το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο μωσαϊκό από κολοκύθες.

Τα αποκαλυπτήρια του μωσαϊκού έγιναν σε τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η σύζυγος του Όσμπορν, Σάρον και η κόρη του Κέλι.

Ο Όσμπορν, ο τραγουδιστής του θρυλικού μέταλ συγκροτήματος Black Sabbath, πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

Ο επίσημος κριτής του βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες, Πράβιν Πάτελ, επιβεβαίωσε ότι το μωσαϊκό καλύπτει έκταση 212 τ.μ., όση και ένα γηπέδο τένις.

Ενώ βρισκόταν στο Sunnyfields Farm, ο Πράβιν ζύγισε επίσης την βαρύτερη κολοκύθα, την οποία καλλιέργησαν τα δίδυμα αδέρφια Ίαν και Στιούαρτ Πάτον, τα οποία έφεραν το ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά.

Οι Black Sabbath κατέχουν ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο άλμπουμ τους που κατέλαβαν την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το 19ο στούντιο άλμπουμ τους, "13" που κυκλοφόρησε το 2013, 42 χρόνια και 255 ημέρες αφότου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο chart με το δεύτερο άλμπουμ τους, "Paranoid", στις 10 Οκτωβρίου 1970.

Πηγή: skai.gr

