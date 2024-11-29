Πυρκαγιά σε κέντρο υγείας του Κιέβου ύστερα από αναφορές για επιδρομή ρωσικών drones

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε κέντρο υγείας του Κιέβου ύστερα από επιδρομή ρωσικών drones, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, o Σερχίι Ποπκό αναφέρει ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υγείας στη συνοικία Ντιπρόβσκι, συμπληρώνοντας ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

«Εξαιτίας επίθεσης με drones που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον του Κιέβου, ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υγείας στη συνοικία Ντιπρόβσκι», αναφέρει στην ανάρτηση, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου σημάνει λήξη συναγερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

