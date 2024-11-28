Αλκοόλ και αγχολυτικά καταναλώνει το 30% Γάλλων δημοσιογράφων λόγω στρες

Περίπου το 30% των Γάλλων δημοσιογράφων δηλώνει πως καταναλώνει περισσότερο αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες ή αγχολυτικά φάρμακα εξαιτίας του επαγγέλματός του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό του Etats généraux de l’information και δημοσιεύτηκε σήμερα.

Μεταξύ αυτών των δημοσιογράφων, το 7% εκτιμά πως καταναλώνει «πολύ» περισσότερο αυτά τα δυνητικά επιβλαβή προϊόντα και το 23% «λίγο περισσότερο», σύμφωνα με αυτήν την έρευνα που διεξήγαγε το ινστιτούτο Ipsos με τη συμμετοχή 6.363 δημοσιογράφων που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα μέλους ΜΜΕ.

Εκ του συνόλου αυτών των επαγγελματιών που ερωτήθηκαν, το 87% θεωρεί πως το επίπεδο του στρες είναι αυξημένο στο επάγγελμά του και το 23% δηλώνει πως έχει πάθει κάποια στιγμή υπερκόπωση.

Εντούτοις, το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ολοκληρωμένο από το επάγγελμά του, το οποίο αντιλαμβάνονται καταρχάς ως δημόσιο λειτούργημα. Όμως, μία πλειοψηφία εξ αυτών (56%) δεν το συστήνουν στα παιδιά τους.

Οι συμμετέχοντες νιώθουν την πολύ αρνητική γνώμη των πολιτών προς τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους. Και το 87% αναφέρει πως έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπο με δυσάρεστα σχόλια ή την επιθετικότητα στον δημόσιο χώρο, ήτοι σωματική βία για το 21%.

Τέλος, ένα ποσοστό 56% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί κυρίως μια απειλή για το επάγγελμα του δημοσιογράφου γενικά.

Πηγή: skai.gr

