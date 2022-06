«Λευκός καπνός» για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ - Επιτεύχθηκε συμβιβασμός με Άγκυρα - Βίντεο

«Λευκός καπνός» επιτεύχθηκε τελικά στη Μαδρίτη όσον αφορά το βέτο της Άγκυρας για την ένταξη της Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, έπειτα από τετραμερή συνάντηση, στην οποία μετείχαν ο ΓΓ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η Άγκυρα ήρε το βέτο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, ωστόσο έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιες από τις απαιτήσεις τις ικανοποιήθηκαν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Σουηδίας Αν Λίντε και Φινλανδίας Πέκα Χααβίστο υπέγραψαν μνημόνιο σχετικά με τις υποψηφιότητες των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ μετά τις συνομιλίες στην ισπανική πρωτεύουσα.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο, ο Σαούλι Νιινίστο διευκρίνισε πως "η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε αφού οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα κοινό μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη ‘απέναντι σε απειλές για την ασφάλειά τους’".

Η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου Μπάιντεν με τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου της Μαδρίτης φαίνεται πως άλλαξε το κλίμα στην Τουρκία, ικανοποιεί εν μέρει την Άγκυρα, και όπως προκύπτει άλλαξαν και οι σχέσεις Σουηδίας – Φινλανδίας με την Τουρκία.

