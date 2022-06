Στόλτενμπεργκ: Σουηδία και Φινλανδία «κάλυψαν τις ανησυχίες της Τουρκίας»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Τουρκία που δίνει τη δυνατότητα στη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, η Άγκυρα, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία και η Σουηδία», είπε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν σε θέση να βρίσκουν «κοινό έδαφος» και να επιλύουν τις διαφορές τους, τόνισε ο Στόλτενμπεργκ. Μετά τη συμφωνία αυτή, το ΝΑΤΟ «θα προσκαλέσει» τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Τουρκία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και να άρουν τυχόν περιορισμούς. Θα συγκροτήσουν επίσης έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.



