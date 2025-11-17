Η υποψήφια της κεντροαριστερής συμμαχίας, Γιανέτ Χάρα, ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τον υποψήφιο της άκρας δεξιάς, Χοσέ Αντόνιο Καστ, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή. Η αναμέτρηση αναμένεται να διεξαχθεί σε λιγότερο από έναν μήνα, καθώς τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, καταγράφουν αυξημένη ανησυχία για την εγκληματικότητα και την παράτυπη μετανάστευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφορευτικής επιτροπής (SERVEL), με καταμετρημένο το 53% των ψηφοδελτίων, η Χάρα συγκεντρώνει το 26,58% των ψήφων, ενώ ο Καστ ακολουθεί με 24,32%. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή, οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο, που έχει οριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου.

Παρά το προβάδισμα της Χάρα, δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κινδυνεύει να ηττηθεί από τον Καστ, λόγω του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όπως σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Ροδρίγο Αρεγιάνο, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για τη Χάρα, καθώς οι προσδοκίες της ομάδας της ήταν για ποσοστό άνω του 30%, ενώ οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης συνολικά προηγούνται σημαντικά.

Για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ το 1990, η άκρα δεξιά φαίνεται να διεκδικεί δυναμικά την εξουσία στη Χιλή. Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ διακήρυξε ότι «θα ανοικοδομήσουμε» τη χώρα, μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων.

Στο πλευρό του Καστ τάχθηκε και ο Γιοχάνες Κάισερ, ακραίος φιλελεύθερος κοινοβουλευτικός, ο οποίος έλαβε το 13,92% των ψήφων και θεωρείται η χιλιανή εκδοχή του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η αύξηση της εγκληματικότητας και της βίας έχει κυριαρχήσει στην προεκλογική ατζέντα. Παρά το γεγονός ότι η Χιλή παραμένει μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική άνοδο στα περιστατικά ανθρωποκτονιών και απαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας, με τη Γιανέτ Χάρα να υπόσχεται ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της μετανάστευσης και πάταξη της εγκληματικότητας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πείσει ευρύτερα το εκλογικό σώμα.

Ανησυχία για μετανάστευση και έγκλημα

Η ανησυχία των πολιτών εντείνεται λόγω της εμφάνισης οργανωμένου εγκλήματος, φαινόμενο μέχρι πρόσφατα άγνωστο στη Χιλή. Όπως σημειώνει ο Γκονσάλο Μίλερ, διευθυντής του κέντρου πολιτικών μελετών, η χώρα αντιμετωπίζει νέες μορφές εγκληματικότητας, όπως δολοφονίες από πληρωμένους εκτελεστές.

Πολλοί πολίτες εκφράζουν την ανάγκη για πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Ενδεικτική είναι η δήλωση 64χρονου εργάτη από τη Σαντιάγο, ο οποίος υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα και να απελαθούν όλοι οι μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, γιος γερμανού στρατιώτη και υποψήφιος για την προεδρία για τρίτη φορά, έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της εκστρατείας του το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα. Υπόσχεται μαζικές απελάσεις, ανέγερση τείχους στα σύνορα, ενίσχυση της αστυνομίας και ανάπτυξη στρατού σε περιοχές με οξυμένο πρόβλημα εγκληματικότητας.

Περισσότεροι από 15,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες για να επιλέξουν ανάμεσα σε οκτώ υποψήφιους για την προεδρία, καθώς και για την ανανέωση της σύνθεσης της κάτω Βουλής και της μισής Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.