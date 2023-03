Ρωσικό Game of Thrones: Ο Πριγκόζιν αποκάλυψε συνωμοσία του Πούτιν με το «δεξί του χέρι» για την εξόντωσή του

Ρωσικό Game of Thrones... O ιδρυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, αποκάλυψε συνωμοσία με στόχο την εξόντωσή της, και προσωπικά την εξόντωση του ίδιου, και μάλιστα συνωμοσία στο ανώτατο δυνατό πολιτειακό επίπεδο, μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του στενού του συνεργάτη, του πανίσχυρου Γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Νικολάι Πατρούσεφ.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν υποστηρίζει ότι έλαβε μια ερώτηση του Τύπου που αποκάλυπτε μια συνωμοσία με «εγκεφάλους» τον Ρώσο πρόεδρο και το alter ego του Πατρούσεφ για να υπονομεύσουν και να «εξουδετερώσουν» την ομάδα Wagner, αναφέρει την Παρασκευή το ISW (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου).



Η υπηρεσία Τύπου του Πριγκόζιν δημοσίευσε ένα αίτημα για σχόλιο στις 16 Μαρτίου που φέρεται ότι έγινε από τη ρωσική εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta, η οποία ρωτάει εάν ο Πριγκόζιν γνώριζε τις υποτιθέμενες συζητήσεις μεταξύ Πούτιν και Πατρούσεφ σχετικά με το μέλλον του ομίλου Wagner.

Η ρωσική εφημερίδα υποστηρίζει ότι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συζητήσεις κυκλοφόρησαν πρόσφατα στα ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram. Σύμφωνα με αυτές ο Πατρούσεφ ανέφερε στον Πούτιν ότι δεν θα μείνει «τίποτα» από τη Wagner σε «ενάμιση έως δύο μήνες».



