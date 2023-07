Πούτιν: Ενισχύουμε «επίμονα» τη δύναμη του Πολεμικού μας Ναυτικού - Θα παραλάβουμε 30 νέα πολεμικά πλοία το 2023

Η Ρωσία ενισχύει «επίμονα» τη δύναμη του Πολεμικού της Ναυτικού, που θα παραλάβει 30 πολεμικά πλοία διαφόρων κλάσεων μόνο για το 2023, δήλωσε την Κυριακή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο Πούτιν μίλησε κατά τη διάρκεια τελετής στην Αγία Πετρούπολη για τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας του Ναυτικού, αφού παρακολούθησε την τιμητική πλεύση-επιθεώρηση ρωσικών πολεμικών πλοίων στον ποταμό Νέβα.

