Του πήρε τέσσερα χρόνια. Μέσα σε αυτή την τετραετία, «εργάστηκε» 800 ώρες. Και τελικά τα κατάφερε. Ο Λου Σάλας, από το Κολοράντο Σπρινγκς των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκλήρωσε ένα παζλ με 59.999+1 κομμάτια.

Ενδεχομένως να είχε τελειώσει και νωρίτερα, αν δεν έλλειπε ένα κομμάτι, γεγονός που τον ταλαιπώρησε αφάνταστα. Τελικά, επικοινώνησε με την εταιρία που του το έστειλε, για να συνεχίσει τη δουλειά του.

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, όταν κατάλαβα ότι μου λείπει ένα κομμάτι», δήλωσε ο Σάλας. Αν το κατόρθωμά του θα μπει στα Ρεκόρ Γκίνες, θα το μάθουμε σύντομα.

Πηγή: skai.gr

