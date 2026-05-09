«Εκτιμώ ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της...». Η παραπάνω δήλωση ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος για πρώτη φορά προσδιορίζει χρονικά τη λήξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας κατηγορηματικά ότι η συνάντηση θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Όσον αφορά στις επαφές με την Ευρώπη, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει συνομιλίες, ωστόσο δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μιλήσει με τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, στέλνοντας ένα μήνυμα-γέφυρα τόσο στο Βερολίνο, όσο και στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, ο Πούτιν δήλωσε ότι επιθυμία του είναι να τελειώσει το συντομότερο δυνατό.

Αποκάλυψε, μάλιστα, λίγες ημέρες πριν το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ότι η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε μία πολύ σημαντική δυμφωνία για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.