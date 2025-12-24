Μήνυμα ενότητας προς τον ρωσικό λαό έστειλε την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας λόγο για ένα «λαμπρό μέλλον που περιμένει τη Ρωσία».

Ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των κρατικών βραβείων, αναφέρθηκε στην ενότητα των Ρώσων, η οποία «αποτελεί το θεμέλιο για τα μεγάλα επιτεύγματα» της χώρας και τις φιλοδοξίες της.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι «είναι μια εποχή που κοιτάμε πίσω στο παρελθόν και στρέφουμε το βλέμμα μας στο μέλλον, πιστεύοντας ότι μας περιμένει εξαιρετική πρόοδος».

Και πρόσθεσε: «Μεγάλα επιτεύγματα και πολλά καλά πράγματα είναι εφικτά. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι ελπίδες θα υλοποιηθούν. Το κλειδί για αυτή την επιτυχία είναι η δημιουργική δύναμη της ρωσικής κοινωνίας».

Ο Πούτιν τόνισε την ετοιμότητα εκατομμυρίων ανθρώπων να ενωθούν γύρω από κοινούς, ευγενείς στόχους - είτε στη βιομηχανία, στις στρατιωτικές προσπάθειες, στην επιστήμη, στη γεωργία, είτε στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. «Αυτή η συλλογική προσπάθεια είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την πρόοδό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους στο Μέγαρο της Γερουσίας, ο Πούτιν δήλωσε: «Τα βραβεία και οι τίτλοι που σας απονεμήθηκαν αποτελούν αναγνώριση του άψογου επαγγελματισμού σας, του γνήσιου πατριωτισμού σας και της αγάπης σας για την πατρίδα. Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση της κοινωνίας για τις αξιοσημείωτες συνεισφορές σας, επιτεύγματα που είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία και για τον λαό μας».

Πηγή: skai.gr

