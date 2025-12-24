Πού βρίσκεται τώρα ο Άγιος Βασίλης; - Δείτε live το μεγάλο ταξίδι του ανά τον κόσμο

Παραμονή Χριστουγέννων και το μεγάλο ταξίδι του Άγιου Βασίλη ανά τον κόσμο έχει ξεκινήσει, με τη Στρατιωτική Διοίκηση Αεράμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) να καταγράφει λεπτό προς λεπτό την πορεία του για να μοιράσει δώρα σε μικρούς και μεγάλους.

Εκατομμύρια παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία την παράδοση των χριστουγεννιάτικων δώρων τους από τον αγαπημένο Άγιο Βασίλη, και χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και την επιχείρηση «NORAD Tracks Santa», ακολουθούν βήμα προς βήμα την τροχιά που διαγράφει το έλκηθρό του έως την... καμινάδα τους. Έτσι και φέτος, ο Άγιος Βασίλης αναχώρησε παρέα με τον Ρούντολφ και τους έμπιστους ταράνδους του για να βρεθεί σε κάθε σπίτι.

📷 Santa Cam Preview



One of the most popular features of NORAD Tracks Santa is the Santa Cam. Beginning on December 24, NORAD will release video clips from around the world showing Santa as he passes key locations. These clips are produced using a combination of animation,… pic.twitter.com/e6pUVUmj5F — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 22, 2025

Ο δικτυακός τόπος «NORAD Tracks Santa» δημοσίευσε μια φωτογραφία του Άγιου Βασίλη στο εργαστήριό του στον Βόρειο Πόλο, που τραβήχτηκε λίγα λεπτά πριν ανέβει στο έλκηθρό του. Η γιορτινή ιστοσελίδα είναι γεμάτη με παιχνίδια, βίντεο, μουσική και ιστορίες, όλα διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες.

Όλα ξεκίνησαν το 1955, όταν ένα πολυκατάστημα στο Κολοράντο Σπρινγκς, όπου έχει την έδρα της η NORAD, δημοσίευσε διαφήμιση, στην οποία έδινε το τηλέφωνο επικοινωνίας του Άγιου Βασίλη. Ο τηλεφωνικός αριθμός γράφτηκε λάθος κι έτσι άρχισε να χτυπά ασταμάτητα το τηλέφωνο της NORAD.

Μετά την αρχική έκπληξη, ο αξιωματικός υπηρεσίας άρχισε να εξηγεί στα παιδιά πως βοηθά τον Αϊ-Βασίλη να βρίσκει την πορεία του μέσα από τα ραντάρ. Και η παράδοση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Δείτε εδώ πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης

