Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα στην Πορτογαλία - Δείτε video

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα το πρωί στο μέτωπο των πυρκαγιών στην Πορτογαλία, αφού «τέθηκε υπό έλεγχο» αυτή που είχε ξεσπάσει στον εθνικό δρυμό Σέρα ντα Εστρέλα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

«Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά δεν έχει κατασβεστεί», δήλωσε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό TSF.

«Είναι ακόμη ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα λάβουν ανησυχητικές διαστάσεις», διευκρίνισε.

Σχεδόν χίλιοι πυροσβέστες παρέμεναν σήμερα στην περιοχή.

Η πυρκαγιά στη Σέρα ντα Εστρέλα, αν και τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, αναζωπυρώθηκε τη Δευτέρα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι πορτογαλικές αρχές, που εξέφρασαν την έκπληξή τους για την εκδήλωση τριών εστιών ταυτοχρόνως τη Δευτέρα, ξεκίνησαν έρευνα.

⚡️ A major forest fire has occurred in Portugal, in the Serra da Estrela Natural Park, which is listed as a UNESCO World Heritage Site.



The fire became the largest in the country over the past 4 years. More than 17,000 hectares were engulfed in flames. pic.twitter.com/cvIsr3THKJ