Το δημοσίευμα των Financial Times για το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας σχολίασε στο Twitter ο σύμβουλος του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ.

Όπως τόνισε, «οι FT δημοσίευσαν προσχέδιο, το οποίο αντιπροσωπεύει τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς. Τίποτα περισσότερο. Η πλευρά της Ουκρανίας έχει τις δικές της θέσεις. Το μόνο πράγμα που επιβεβαιώνουμε σε αυτό το στάδιο είναι η κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και οι εγγυήσεις ασφαλείας από διάφορες χώρες».

