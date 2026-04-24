Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο ρωσικά SU-30 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

«Κάθε παραβίαση της ασφάλειας της Πολωνίας και της περιοχής θα αντιμετωπιστεί με άμεση απάντηση από το ΝΑΤΟ», έγραψε ο υφυπουργός Άμυνας

Russian Su-30 Flanker fighter

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναχαίτισαν δύο ρωσικά SU-30 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Άμυνας Τσέζαρι Τόμτσικ.

«Κάθε παραβίαση της ασφάλειας της Πολωνίας και της περιοχής θα αντιμετωπιστεί με άμεση απάντηση από το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Τόμτσικ στο X.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι τα αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πολωνία Ρωσία μαχητικά αεροσκάφη
