Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμό του εναντίον της Δύσης

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τουλάχιστον 19 drones στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, έστειλε ένα μήνυμα: Ότι δεν σκοπεύει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμό του εναντίον της Δύσης, σημειώνει το Politico σε ανάλυσή του. Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ έρχεται έπειτα από έντονες επιθέσεις στην Ουκρανία, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων αμάχων, κατέστρεψαν κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.

Μακριά από το να είναι έτοιμος να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια υποβόσκουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. «Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πέτροφ, ανώτερος αναλυτής στο New Eurasian Strategies Center με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει». Έχοντας διαμορφώσει τον εαυτό του ως ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή του σε ρόλο προέδρου σε καιρό ειρήνης θα ισοδυναμούσε με υποβιβασμό του ρόλου του. «Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», δήλωσε ο Πετρόφ.

Καθώς ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος του, ο Ρώσος πρόεδρος έχει πιθανώς περισσότερους λόγους για να αισιοδοξεί από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο ήλπιζε να καταλάβει τη χώρα σε λίγες μέρες.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να είναι αποδυναμωμένες λόγω έλλειψης όπλων και ανθρώπινου δυναμικού, η Ρωσία προελαύνει όλο και πιο βαθιά στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Ωστόσο, η προέλαση της Μόσχας είναι αργή και έρχεται με μεγάλο κόστος. Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες, ενώ η σύγκρουση έχει επιβαρύνει τη ρωσική οικονομία, η οποία κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ύφεση.

Από πολιτική άποψη όμως, η λήξη του πολέμου ενέχει κινδύνους, τονίζει το Politico.

Ο αυστηρός έλεγχος του Κρεμλίνου επί των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου θα του επιτρέψει πιθανώς να παρουσιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία στους περισσότερους Ρώσους ως νίκη. Αλλά δεν είναι αυτό που θα απασχολεί τον Ρώσο πρόεδρο.

Με τη φιλελεύθερη αντιπολίτευση της Ρωσίας να έχει αποδεκατιστεί, μια μικρή αλλά ηχηρή ομάδα εθνικιστών αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη απειλή για την εξουσία του, δήλωσε ο Πετρόφ. Και τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη, όχι μόνο επί της Ουκρανίας, αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «το συλλογικό Δυτικό κόσμο».

«Υπάρχει μια επιθυμία μεταξύ των σκληροπυρηνικών μελών του στρατιωτικού-πολιτικού κατεστημένου να καταστρέψουν το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης και νυν ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Russia Eurasia Center. «Θέλουν να δείξουν ότι το ΝΑΤΟ είναι άχρηστο».

Από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ως σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην επίτευξη εκεχειρίας, η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Πριν από την εισβολή της Τετάρτης, ρωσικά drones είχαν επανειλημμένα εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία. Τον Αύγουστο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με την WELT, πέντε από τα drones που εισέβαλαν στην Πολωνία ακολουθούσαν μια ευθεία πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από F-35.

Σε ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν τα drones περάσουν τα σύνορα της Πολωνίας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδιάζει επίθεση, απειλώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του φινλανδικού κράτους μια για πάντα». Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου έμοιαζε με τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μεταφέρει ζωτικούς κλάδους, όπως τη ναυπηγική, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, όπως επεσήμανε ο Πετρόφ. Την Παρασκευή, η Ρωσία ξεκίνησε να διεξάγει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων και ακριβώς απέναντι από τα πολωνικά σύνορα. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

«Ό,τι και αν επιτύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί. Θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», δήλωσε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής».

Με ενέργειες όπως η εισβολή στην Πολωνία, ο Πούτιν στέλνει προειδοποίηση στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του think tank Re:Russia. «Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σήμερα σε χώρες του ΝΑΤΟ και ότι αυτές δεν διαθέτουν αμυντικά συστήματα», είπε.

Οι αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή του προς το ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τις δικές του προθεσμίες όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα δίνουν στον Πούτιν την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Για τον Ρώσο πρόεδρο, «είναι τώρα ή ποτέ», πρόσθεσε ο Μπαούνοφ.

Εισβολές όπως αυτή στην Πολωνία έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη δέσμευση της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας για συλλογική άμυνα, με μικρές επιθέσεις που δοκιμάζουν την προθυμία του ΝΑΤΟ να ανταποκριθεί. Η ελπίδα, είπε ο Μπαούνοφ, είναι να εμφανιστεί η στρατιωτική συμμαχία ως ανίσχυρη. Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει αυτούς τους φόβους.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα επιχειρήματα της Μόσχας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας «μπορεί να ήταν λάθος».

Η Λευκορωσία, η οποία σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους αποτέλεσε τη βάση εκτόξευσης για ορισμένα από τα drones, ανέφερε ότι η εισβολή θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος λόγω «ηλεκτρονικής παρεμβολής».

«Πρόκειται για την τυπική τακτική του Πούτιν, όπου προκαλεί και διερευνά τις καταστάσεις», σημείωσε ο Ρόγκοφ. «Του αρέσουν οι αμφίβολες ενέργειες, οι οποίες ερμηνεύονται είτε ως σκόπιμες είτε ως τυχαίες».

