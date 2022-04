Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διαπιστώνει με βάση τις πληροφορίες ασφαλείας που έχει συγκεντρώσει από την Ουκρανία ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να ανασυγκροτούνται και να αναδιοργανώνονται, καθώς επικεντρώνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας.

Σημειώνει επίσης ότι ρωσικά στρατεύματα, περιλαμβανομένων μισθοφόρων από την ομάδα Wagner η οποία συνδέεται με το ρωσικό κράτος, μετακινούνται προς την ίδια περιοχή.

Κατά τη νυχτερινή ενημέρωση από το βρετανικό υπουργείο σημειωνόταν πως συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στη Μαριούπολη, καθώς οι Ρώσοι επιχειρούν να πάρουν τον έλεγχο της πόλης.

«Η πόλη συνεχίζει να υπόκειται σε έντονα, αδιάκριτα πλήγματα, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν σθεναρή αντίσταση, διατηρώντας τον έλεγχο σε κεντρικές περιοχές», ανέφερε το υπουργείο.

Τόνιζε επίσης ότι η Μαριούπολη είναι βασικός στόχος των Ρώσων, καθώς η κατάληψη της πόλης θα τους επιτρέψει να σχηματίσουν έναν χερσαίο διάδρομο από τη Ρωσία ως την υπό κατοχή Κριμαία.

