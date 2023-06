Πόλεμος στην Ουκρανία: Δελφίνια - στρατιώτες προστατεύουν τη ρωσική βάση της Σεβαστούπολης

Η Ρωσία ενίσχυσε την ασφάλεια της βάσης της στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη Κριμαία, με τη βοήθεια δελφινιών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για να την προστατεύουν από δύτες, ανέφερε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαιώνοντας την επιστροφή σ' αυτή την πρακτική του ψυχρού πολέμου.

Στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εξήγησε πως η Ρωσία έχει προχωρήσει από το καλοκαίρι του 2022 σε «μείζονες» βελτιώσεις της κύριας βάσης της στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα στρώματα διχτυών και πλωτών φραγμάτων στην είσοδο του λιμανιού. Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, οι άμυνες αυτές ενισχύθηκαν πιθανότατα από αυξημένο αριθμό εκπαιδευμένων θαλάσσιων θηλαστικών», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του Twitter.

The #Russian Navy and #Putin, of course, have almost doubled the number of dolphin-soldiers operating in the military base of #Sevastopol, #Crimea, where they are tasked with the surveillance of the seaport and the prevention of #Ukrainian saboteurs.

