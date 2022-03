Σε κατάληψη έπαυλης που φέρεται να ανήκει στο 54χρονο Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα στο Λονδίνο, στην πλατεία Μπελγκρέιβ, προχώρησαν νωρίτερα ακτιβιστές. Μάλιστα, στην πρόσοψη έβαλαν ένα πανό που αναφέρει «αυτή η ιδιοκτησία έχει απελευθερωθεί» ενώ σε παράθυρο έχουν αναρτήσει την ουκρανική σημαία.

Οι αρχές του Λονδίνου προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης των καταληψιών.

Σε ανακοίνωσή τους, οι καταληψίες - που αυτοχαρακτηρίστηκαν ως αναρχικοί – ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Με την κατάληψη αυτής της έπαυλης, θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη στον λαό της Ουκρανίας, αλλά και στον λαό της Ρωσίας που ποτέ δεν συμφώνησε σε αυτή την τρέλα».



Οι καταληψίες είπαν ότι η έπαυλη θα «χρησιμοποιήσει ως κέντρο για την υποστήριξη των προσφύγων» και ότι θα στοχοποιηθούν και άλλες περιουσίες.



Ο Ντεριπάσκα, ιδρυτής της αλουμινοβιομηχανίας UC Rusal, προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου στις 10 Μαρτίου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Η τύχη του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ολιγάρχη στη Βρετανία παραμένει «στον αέρα», αφότου η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι τα περιουσιακά του στοιχεία θα δεσμευτούν. Η αστυνομία είπε ότι κλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας αφότου αναφέρθηκε ότι καταληψίες είχαν εισέλθει στην έπαυλη πολλών εκατομμυρίων λιρών, η οποία βρίσκεται κοντά σε πολλές πρεσβείες.

What is the rationale for at least eight police vans outside Deripaska's [occupied] mansion? https://t.co/1HbEXZlGcx

Squatters occupied Russian Oligarch Oleg Deripaska’s property at 5 Belgrave Square, London- Scores of @metpoliceuk in riot gear arrived, probably concerned for the many oligarchs from so many countries, who will be panicking😂 @resist_london pic.twitter.com/Bv3Uiy4W88