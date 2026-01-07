Λογαριασμός
Τραμπ: «Η Μελάνια μισεί να το κάνω αυτό»: Οι χορευτικές κινήσεις και οι ειρωνείες για τις τρανς αθλήτριες (Βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, «μισεί» όταν ο ίδιος κάνει τέτοιες μιμήσεις και χορευτικές κινήσεις

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αντιδράσεις με μια ομιλία του σε Ρεπουμπλικανούς, στο Trump-Kennedy Center την Τρίτη, κατά την οποία σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τη συμμετοχή τρανς ατόμων σε αγώνες άρσης βαρών γυναικών.

O Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, «μισεί» όταν ο ίδιος κάνει τέτοιες μιμήσεις και τις γνωστές του χορευτικές κινήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως η σύζυγός του «είναι ένα πολύ κομψό άτομο» και ανέφερε τους διαλόγους με τη γυναίκα του: «της λέω “όλοι θέλουν να με δουν να χορεύω” και μου λέει “αγάπη μου, δεν αρμόζει αυτό σε πρόεδρο”. Της είπα: ''Μα, βγήκα πρόεδρος''».

Σημειώνεται πως η πρώτη κυρία δεν ήταν παρούσα στην εκδήλωση.

