Τραγικό θάνατο βρήκε την Ουαλία ένα μωράκι 9 μηνών από τον σκύλο της οικογένειας, ένα πιτμπουλ ράτσας XL Bully (Αμερικανικό Μπούλι).

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο μικρό χωριό Rogiet, νωρίς το βράδυ της Κυριακής, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν κλήση για επίθεση σκύλου μέσα σε ένα σπίτι.

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν το μωρό νεκρό.

Family dog that killed nine-month-old baby in attack was XL Bully, cops say https://t.co/MLf7MWAXqr — The Sun (@TheSun) November 6, 2025

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της οικογένειας και των γειτόνων, το 6 ετών πίτμπουλ «πανικοβλήθηκε» από τους ήχους των βεγγαλικών που έπεσαν στο χωριό εκείνη την ώρα και επιτέθηκε στο μωρό, το οποίο ανακηρύχθηκε νεκρό επί τόπου.

XL bully killed nine-month-old baby boy, police say https://t.co/7zS0d0jNJO — BBC News (UK) (@BBCNews) November 5, 2025

Στα τέλη του 2023, η ράτσα XL Bully προστέθηκε στη λίστα των απαγορευμένων σκύλων στην Αγγλία και την Ουαλία βάσει του Νόμου περί Επικίνδυνων Σκύλων, αφού συνδέθηκε με θανατηφόρες επιθέσεις.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο σκύλος είχε καταχωρηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) ως XL Bully πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση και είχε λάβει πιστοποιητικό εξαίρεσης νωρίτερα φέτος.

Μετά την τραγική επίθεση στο άτυχο μωρό, ο σκύλος της οικογένειας υποβλήθηκε από τις αρχές σε ευθανασία.







Πηγή: skai.gr

