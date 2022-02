Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέα φωτογραφία που σχετίζεται με το 'partygate', τις αποκαλύψεις περί πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε άλλα βρετανικά κυβερνητικά κτίρια εν μέσω lockdown, δημοσίευσε το μεσημέρι η ιστοσελίδα της Daily Mirror.

Σε αυτήν απεικονίζεται ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με δύο ακόμα μέλη προσωπικού κατά τη συμμετοχή τους μέσω υπολογιστή στο διαδικτυακό κουίζ που όπως έχει αποκαλυφθεί διεξήχθη στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Το νέο δυνητικά επιβαρυντικό στοιχείο που αποκαλύπτει η φωτογραφία είναι ένα ανοιχτό μπουκάλι σαμπάνιας στο γραφείο όπου κάθονταν οι τρεις τους.

Το συγκεκριμένο κουίζ ερευνήθηκε από την ανώτερη κρατική αξιωματούχο Σου Γκρέι κατά την έρευνα για το partygate, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στην έρευνα για 12 καταγγελλόμενα πάρτι που διενεργεί η Μητροπολιτική Αστυνομία.

New Partygate image shows Boris Johnson and open bottle of bubbly at No 10 Xmas quizhttps://t.co/JARzd4MWsr pic.twitter.com/kNVgs6OVVE