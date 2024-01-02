Σύμβουλος του ΝΒC για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, ο Σνουπ Ντογκ

Ο Αμερικανός ράπερ Κάλβιν Κόρντοζαρ Μπρόουντους Τζούνιορ, πιο γνωστός ως Σνουπ Ντογκ (Snoop Dogg) θα είναι σύμβουλος του NBC κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό κανάλι.

«Ας γιορτάσουμε, ας κάνουμε αυτούς τους Αγώνες αξέχαστους, ας εκτινάξουμε τον ανταγωνισμό και ας αφήσουμε τους καλύτερους να λάμψουν σαν χρυσός», είπε ο Αμερικανός ράπερ.

Ο 52χρονος ράπερ θα εργαστεί για το NBC ως «ειδικός ανταποκριτής» στους Αγώνες και θα «δώσει την άποψή του για το τι συμβαίνει στο Παρίσι, θα πάει να δει τα εμβληματικά μέρη της πόλης, θα παρακολουθήσει τους αγώνες και θα συναντήσει τους αθλητές, τους φίλους και την οικογένειά τους», ανέφερε το κανάλι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο τραγουδιστής του διάσημου τραγουδιού «Young, Wild and Free» συνομιλεί με Αμερικανούς αθλητές όπως η γυμνάστρια Σούνι Λι ή ο «σκέιτερ» Τζάγκερ Ίτον, χωρίς να διστάζει να κάνει αστεία και να χρησιμοποιήσει την καθομιλουμένη.

«Μεγάλωσα παρακολουθώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να δω αυτούς τους απίστευτους αθλητές να τα δίνουν όλα στο Παρίσι. Είναι μια κορυφαία εκδήλωση που γιορτάζει το ταλέντο, την αφοσίωση και την επιδίωξη μεγαλύτερου σκοπού», είπε.

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί απαραιτήτως έκπληξη, καθώς ο Σνουπ Ντογκ έκανε ήδη το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Τόκιο που διεξήχθησαν το 2021, με σχόλια και παρατηρήσεις που έγιναν εμβληματικές.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στον λογαριασμό X (πρώην Twitter) του καλλιτέχνη για τη νέα χρονιά, φαίνεται να χορεύει μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ με ραπ μουσική, δίνοντας μια γεύση από τις χορευτικές του κινήσεις που θα ακολουθήσουν στην τηλεόραση από τις 26 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

